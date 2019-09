Bernt svarer: – Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?

SPØRSMÅL: I forbindelse med sammenslåingen av vår kommune med fire andre oppnevnte vi fem interesserte menn i styringsgruppen for de innledende forhandlingene. Etter at sammenslåing var vedtatt, gikk denne gruppen over til å være fellesnemnd etter inndelingslova. Vi oppfylte dermed ikke kravet om kjønnsrepresentasjon.

Problemet var at av våre fem kvinner i kommunestyret var en medlem av kontrollutvalget og kunne derfor ikke velges, og de fire andre sa absolutt nei. Ordføreren prøvde forgjeves å overtale de fire til å skifte standpunkt, men enden på det hele ble at de fem mennene som tidligere var valgt til styringsgruppen, ble bedt om å fortsette å representere kommunen, nå i fellesnemnda. Fylkesmannen godtok ikke dette, og etter ei tid snudde kvinnene, og sa ja likevel.