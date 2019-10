Bernt svarer: Når blir rådmannen kommunedirektør?

SPØRSMÅL: Kan en rådmann bare begynne å kalle seg kommunedirektør eller må det et politisk vedtak til for å skifte tittel fra rådmann til kommunedirektør?

SVAR: Dette er det kommunestyret som her rådighet over. I merknadene til § 13–1 i proposisjonen til kommuneloven fastslås at det vil «være opp til kommunene selv å bestemme hvilken stillingstittel den øverste lederen av administrasjonen skal ha». Er man tilsatt som rådmann, er dette fortsatt tittelen så lenge kommunestyret ikke har vedtatt noe annet.