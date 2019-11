Bernt svarer: Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal velges?

SPØRSMÅL: Hvordan skal bestemmelsen i den nye kommunelovens § 23–1 om at lederen av kontrollutvalget «kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren» tolkes? Hva ligger i begrepet «gruppe»? Det er et spenn her fra registrerte valglister, politiske samarbeidsavtaler og valgteknisk samarbeid ved fordeling av verv. Hva er en «gruppe» i denne bestemmelsen?

SVAR: Dette er en bestemmelse som ble satt i lovteksten i proposisjonen til kommuneloven av 2018. I en fyldig tolkningsuttalelse fra departementet 7. oktober 2019 gis en utførlig redegjørelse for forhistorien til og begrunnelsen for denne regelen.