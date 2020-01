Bernt svarer: Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka?

SPØRSMÅL: Hvordan skal vi tolke det som står under punkt e i kommunelovens paragraf 11–4 om føring av møtebok? I proposisjonen fra regjeringen til ny kommunelov ble det tatt inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Der kom det fram at denne bestemmelsen vil sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak. Nå når loven har kommet, så er vi flere som ikke klarer å tolke loven dit at vi må det, så det jeg lurer på er:

Skal vi kun skrive selve resultatet 4 mot og 21 for – eller kan vi skrive hva partiene stemte og hva om de ikke er enige i partiet, skal vi skrive ned navn på hvem som har stemt hva?