Bønder får 16 millioner kroner etter ulveangrep

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har totalt behandlet 204 søknader, ifølge NRK.

Bøndene i Oppland vil få kompensert 13,8 millioner, opplyser Fylkesmannen på sine nettsider. Bøndene i Akershus vil få utbetalt 2.554.000 kroner i erstatning.

– Det er godt at saken er landet. Det er godt og riktig at man har sett alvoret i dette her, og at staten faktisk tar ansvar for den forvaltningen de selv har vedtatt at skal følges, sier Kjetil Ulset, som er talsmann for sauebeitelaget på Gran på Hadeland til kanalen.

