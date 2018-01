Forbereder seg på flom

– Vi er redd for at isen skal briste og at vi får en stor flodbølge på vei nedover. Situasjonen er litt utrygg, sier Per Christiansen ved Oppdal lensmannskontor til NRK.

Ifølge Christiansen er det stor nivåforskjell på elva.

Etter råd fra NVE har kommunen og politiet satt i gang en evakuering i et begrenset område i Oppdal. Begrunnelsen er at NVE er usikker på hvordan vannet vil oppføre seg utover natten.

NVE vil ikke foreta seg noen ting før tidligst i morgen tidlig.

– Beboere nord for ras i Driva som skal evakueres, er varslet eller er i ferd med å bli varslet. Det er snakk om cirka 30 fastboende så langt, opplyste politiet i Trøndelag like etter 18.30 tirsdag kveld.

Ifølge ordfører i Oppdal kommune, Kirsti Welander (Ap), kan det være snakk om opptil 50 personer som må evakueres.

Det er satt krisestab i Oppdal kommune som følge av situasjonen. Trønderenergi er også i beredskap.

– Status nå er at NVE har kommet til rasstedet i Oppdal. De har begynt med sine undersøkelser. Vi avventer mer informasjon fra dem. Det kan være en fare for at demningen kan føre til flom, sier ordføreren til NRK.

Ansatte ved et firma i området ble tidligere i ettermiddag evakuert. Snøraset har gått i området ved Skardbekken og ført til at elva demmes opp.

Politiet i Trøndelag opplyser at NVE har mannskap på stedet som vurderer situasjonen, og at det kan bli aktuelt med flere evakueringer.

– Det er også kalt ut mannskap fra NGI. Elva går fortsatt under raset. De som evakueres, blir kontaktet av nødetater i området, opplyser politiet.