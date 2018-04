Over 200 kilometer strand ryddet så langt

Aksjonen pågår neste uke, og inkluderer den store strandryddedagen 5. mai. Kommuner over hele landet deltar, eller har lagt til rette for at det skal være enkelt for frivillige, lag og organisasjoner å delta på strandryddedugnaden.

I Brønnøy kan folk hente søppelsekker på servicetorget eller gjenvinningsstasjonen, i Randaberg setter de av egne strandryddeområder på gjenvinningsstasjonene, og overraskelser blir delt ut til alle strandryddere som leverer maritimt søppel på dagen.

Hålogaland Ressursselskap, som eies av 11 kommuner i Nordland og Troms, oppfordrer strandryddere til å legge ut bilder på selskapets facebookside og vinne pengepremie. I Gaular vil de rydde mer enn ved vann. Kommune arrangerer miljøuke og utlover pengepremier og premier fra lokalt næringsliv til beste ryddelag, organisasjon eller enkeltperson. Målet er å rydde hele kommunen.

Marint søppel Ifølge en rapport fra WEF (World Economic Forum) flyter det minst 150 millioner tonn søppel rundt i verdenshavene. Marint søppel inkluderer både plast, metall, treverk, gummi, glass og papir. I 2017 gjennomførte 49.000 frivillige over 2.800 ryddeaksjoner, og ryddet nesten 1.400 tonn avfall fra over 2.200 kilometer. I Norge stammer om lag 45 prosent av strandsøpla fra personlig forbruk. Avfall fra maritim sektor, som inkluderer fiskeri, akvakultur, fritidsfiske og havner, står for rundt 37 prosent. Rundt 12 prosent kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet eller industri, og om lag fem prosent er sanitæravfall som antas å stamme fra renseanlegg. Kilde: Hold Norge Rent

– Kommunegrenser er irrelevant

Bergen ønsker å ta en ledende rolle i arbeidet mot marin forsøpling, og har laget en egen tiltaksplan. Noen av tiltakene er å samarbeide med fagmiljøer, regionalt samarbeid, samarbeid med næringslivet og støtte til frivillige som vil rydde. Kommunen har et klimamiljøfond på én million som alle kan søke på.

Bergen har også sluttet seg til samarbeidsgruppa «Arven etter Plasthvalen». Gruppa som består av 30 ulike organisasjoner, har nylig avsluttet en todagers konferanse i Fjell kommune der en av dagene ble brukt til å rydde strender.

– Det var folk fra 14 nasjoner på konferansen og alle var ute og ryddet for å få nærkontakt med elementene, sier miljøsjef i Bergen, Håvard Bjordal.

– Hvordan er oppslutningen i Bergen generelt om strandryddeuka?

– Det er nesten så vi drukner i henvendelser fra folk som vil være med. Kommunegrenser er irrelevant her. Strandrydding er eierløst og grenseløst. Det er Bergen og Omland Friluftsråd som er vårt nav og som samkjører alt, sier Bjordal.

Rydding hele året

Kristiansand oppfordrer innbyggerne, barnehager og skoler til å delta. Hansker og sekker skal være gratis tilgjengelig i rådhuset og på gjenvinningsstasjonene. Søpla kan leveres gratis, eller bli hentet på faste oppsamlingssteder etter selve strandryddedagen. Parkvesenet henter også søppel med båt i skjærgården.

– Kristiansand tilrettelegger for strandrydding hele året, ikke bare strandryddeuka og 5. mai. I fjor høst kunne enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som ønsket å bidra med tiltak mot marin forsøpling søke om støtte på opp til 50.000 kroner. Hver måned deler Avfall Sør, som dekker kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla også ut premier til dem som leverer avfall fra strandrydding i et eget strandryddingslotteri, sier Solvor B. Stølevik som er klima- og miljørådgiver i Kristiansand.

253 anlegg over hele landet tar imot marint søppel vederlagsfritt. Kravet er at ryddeaksjonen er registrert med vekt og innhold i ryddeportalen til Hold Norge Rent. Det finnes også en refusjonsordning for marint avfall som er finansiert av Miljødirektoratet.

Også i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige og Åland rydder frivillige strender første uka i mai.