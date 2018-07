Får skryt og kanskje penger for brannslukking

– Det har vært noen heftige uker, og jeg synes Drangedal kommune har taklet situasjonen forbilledlig. De har vært utrolig flinke. Også andre kommuner har gjort en god jobb, men det er Drangedal som har hatt størst trykk, sier seniorrådgiver Jan Aastø, som i fire hektiske sommeruker har vært fungerende fylkesberedskapsleder i Telemark.

Han forteller at Fylkesmannens ledergruppe vil diskutere mulighetene for å bidra med skjønnsmidler for å kompensere for kommunens ekstraordinære utgifter til brannvern i sommer.