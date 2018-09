Kårer Ås til beste vann-kommune

Norsk Vann Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen samvirkevannverk. Vi representerer 370 kommuner med ca. 95 % av befolkningen i Norge og har en samarbeidsavtale med KS.

Så godt har kommunen jobbet at Norsk Vann (ekstern lenke) nå har kåret Ås til årets beste kommune for 2017.

83 kommuner og 10 vann- og avløpsselskaper har deltatt i tilstandsvurderingen som går under navnet «bedreVann». Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til cirka 3 millioner innbyggere, heter det i en pressemelding fra interesseorganisasjonen Norsk Vann.

Positiv utvikling

«Ås kommune oppnådde den beste tjenestekvaliteten av alle deltakerne i 2017, med kvalitetsindeks 4 på avløp og 3,6 på vann. Ås er kåret til «Årets bedreVANN kommune» fordi de kan dokumentere en positiv utvikling helt siden de ble med i bedreVANN i 2011, og fordi tjenesteproduksjonen også er bærekraftig og kostnadseffektiv», skriver Norsk Vann i pressemeldingen.

Kvalitetsindeksen går fra 0 til 4 hvor 4 er best. Den kommunale vannforsyningen vurderes på fem områder: Hygienisk betryggende vann, bruksmessig vannkvalitet, leveringsstabilitet, alternativ forsyning og ledningsnettets funksjon.

Den kommunale avløpstjenesten vurderes også på fem områder: Overholdelse av rensekrav, tilknytning av avløpsvannet til godkjente utslipp, slamkvalitet og bruk av slammet, utslipp fra avløpsnettet samt ledningsnettets funksjon.

– Det er en ære å bli kåret til årets kommune, sier enhetsleder Olaug Talleraas ved kommunalteknisk enhet.

– De største fokusområdene for oss er å redusere lekkasjetapet og fremmedvann i det kommunale ledningsnettet. Målet er å oppnå nullvisjonen for vannlekkasjer og fremmedvann.

Flere flinke

At Ås vinner, er ikke bare et resultat av en ren poengvurdering, Norsk Vann begrunner kåringen også med utvikling over tid. Dermed foreligger det ingen fullstendig rangert resultatliste for deltakerkommunene, men Norsk Vann oppgir at de som følger rett etter Ås, er Elverum, Rælingen og Alstadhaug.

Det er totalt seks kommuner som får toppscore for vannforsyningen, nemlig Klepp, Gjerdrum, Ullensaker, Sørum, Nesodden og Hvaler.

Innen avløp er det disse fem kommunene som ligger helt på topp: Ås, Rælingen, Lardal, Larvik og Mandal.

Norsk Vann mener standarden på vann- og avløpstjenestene har blitt stadig bedre siden vannbransjen koplet seg til denne tilstandsvurderingen i 2003.

Her kan du se hvilken score de ulike kommunene som har deltatt i bedreVann har fått:

(To kommuners resultater er ikke presentert pga. mangelfull rapportering og kvalitetssikring.)