Samarbeider om klimatilpasning

På et møte i Drammen mandag ble 13 kommuner enige om en samarbeidsavtale for å utrede et kompetansesenter for flom og overvann. Representanter for Kommunaldepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), Finans Norge og KS deltok også.

Det var Nedre Eiker som før sommeren inviterte aktuelle kommuner til mandagens møte og seminar. Kommunen har vært rammet av ekstremnedbør og vassdragsflom flere ganger, og har i sitt arbeid støtt på utfordringer som de mener flere kommuner sammen bør gå sammen om å møte.