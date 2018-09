Tørkesommeren ble krevende for vannverkene

Mattilsynet sendte i juli ut en undersøkelse til 416 vannverk som leverer vann til totalt cirka 3,2 millioner mennesker. 392 vannverk svarte.

Manglet ikke vann

Svarene viser at 160 vannverk måtte be innbyggerne redusere vannbruken. Hovedsakelig ble restriksjonene rettet mot bruk av spreder for vanning av plener og liknende. Mange kommuner ba innbyggerne sine om å være forsiktig med vannbruken.

Undersøkelsen viser også at kommunene stort sett ikke har manglet vann. Restriksjonene har altså ikke blitt innført fordi man fryktet tomme vannbassenger. Årsaken var rett og slett kapasitetsproblemer.

«Det interessante er at restriksjonene i hovedsak ikke var innført på grunn av vannmangel, men på grunn av at forbruket var større enn det vannbehandlingsanlegget klarte å produsere eller det ledningsnettet klarte å levere, samtidig som kvaliteten på vannet skulle være god» skriver seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet i en pressemelding.

Et annet moment for å innføre restriksjoner var at vannverkene ville sikre seg at de hadde nok vann til å slukke eventuelle branner som følge av den ekstreme tørken. Restriksjonene ble primært innført Sørlandet, Østlandet og Vestlandet og berørte om lag to millioner fastboende.

I Akershus, Oslo og Østfold svarte 75 prosent av vannverkene at de hadde innført restriksjoner eller anbefalinger knyttet til bruken av vann. For noen ble tilgangen til vann beskrevet som en utfordring, særlig hvis tørken fortsatte i flere uker. Ullensaker og Nannestad startet arbeid med å etablere nye grunnvannsbrønner. Ca. 1.2 millioner fastboende var berørt av restriksjonene i disse fylkene.

Enklere i nord

I Nord-Norge var situasjonen ikke så kritisk som sør i landet. I de tre nordligste fylkene er det ingen av vannverkene som har oppgitt til Mattilsynet at de innførte restriksjoner på vannbruken.

Etter at juli var passert så det ut til at situasjonen ble noe enklere å håndtere for vannverkene. Mattilsynet skriver at i første halvdel av august var det 42 vannverk som vurderte nye restriksjoner. Mattilsynet påpeker likevel at det for mange vannverk er behov for godt med nedbør i løpet av høsten for at kapasiteten i magasinene skal holdes oppe gjennom vinteren.