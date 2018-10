Får overføre energiaksjene fra fylket til kommunene

Fra 2020 skal Sogn og Fjordane slå seg sammen med Hordaland til den nye fylkeskommunen Vestland. Dermed oppstår også debatten om hva som skal skje med verdiene som de to fylkene sitter med.

Sogn og Fjordane fylkeskommune vurderer å overføre energiaksjer fra fylket til kommunene for at verdiene som genereres i Sogn og Fjordane Energi AS skal komme kommunene i fylket til gode. Det er et ønske som slett ikke alle uten videre støtter, og det første sverdslaget har nå vært avholdt i Sogn og Fjordane tingrett.