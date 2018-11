Kragerø vil bli nasjonalparkkommune

Det var i 2015 at regjeringen la fram en ny strategi for landets nasjonalparker. Målet er å synliggjøre nasjonalparkene som attraktive turmål og bidra til bedre samarbeid mellom ulike aktører. Samtidig som besøket skal økes og verdiskapingen bedre skal også vernet av nasjonalparken bli bedre. For å bli en del av dette samarbeidet må kommuner med nasjonalpark søke Miljødirektoratet om å bli «nasjonalparkkommune».

Jomfruland

Kargerø har en hel nasjonalpark innenfor sin kommunegrense, nemlig Jomfruland nasjonalpark (ekstern lenke). Det er en marin nasjonalpark. En stor del av arealet på 117.000 mål er sjø og sjøbunn. Nasjonalparken er 27 kilometer lang og ligger på den ytre delen av kysten i Kragerø.

Får Kragerø tildelt status som nasjonalparkkommune, må den forankre denne statusen i kommuneplanen. Det betyr blant annet å vise hvordan det skal tas hensyn til verneområder og verneverdier i nasjonalparken. Samtidig må man innarbeide nasjonalparkens plass som attraksjon og satsingsområde. Eksempler kan være etablering av informasjonspunkter, utkikksposter og tilrettelegging for personer med lite friluftserfaring. Dessuten skal kommunen stimulere og legge til rette for lokal verdiskaping og næringsutvikling. Deet betyr blant annet samarbeid med næringsliv, grunneiere og frivillige organisasjoner.

Det er et ønske om å styre bruken av kommunale områder slik at opplevelsen for de besøkende og den lokale verdiskapingen blir best mulig samtidig som man ivaretar naturkvalitetene.

Merkevare- og kommunikasjonsstrategien for alle nasjonalparkene skal være felles.

Ni har søkt

Det har også tidligere vært en godkjenning av såkalte nasjonalparkkommuner. Denne godkjenningen faller bort i 2021, men de kommunene som da fikk slik status, kan søke på nytt etter de nye kriteriene.

Miljødirektoratet opplyser at det er totalt ni kommuner som til nå har søkt om status som nasjonalparkkommune. Det er følgende kommuner som har søkt: Engerdal, Lierne, Tinn, Lesja, Luster, Vinje, Dovre, Røyrvik og Færder.

