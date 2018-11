Mæland vil forebygge vannskader med lovendring

– Mitt utgangspunkt er at vi har nok skatter og avgifter. Vi kan ikke sende regningen til innbyggerne hver gang vi har en god idé. Tiltak for å forebygge vannskader kan håndteres gjennom kommunenes budsjetter og av den enkelte grunneier, sier kommunalminister Monica Mæland (H) til Kommunal Rapport.

Hun sier at dette er hennes egen mening, og at regjeringen ennå ikke har behandlet forslaget om et overvannsgebyr, som det offentlige overvannsutvalget anbefalte i 2015.