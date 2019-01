Kan ta 35 år før skogvernemål blir nådd

Regjeringen har vedtatt å verne 40 nye skogsområder i til sammen åtte fylker. Skogområdene som nå er vernet inngår i ordningene med frivillig vern av privateid skog og nesten halvparten av de nye verneområdene ligger i Trøndelag.

I 2016 vedtok Stortinget et mål om at 10 prosent av skogarealet i landet skal vernes, men det er fortsatt mange trær igjen til målet. Stortinget har ikke tidfestet når målet skal være nådd, men statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, skriver i en e-post til Kommunal Rapport at målet er langsiktig.