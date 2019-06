Byrådsleder frustrert over bompengeprat

Johansen gir sin fulle støtte til demonstrerende ungdommer som vil ha en bedre og tydeligere klimapolitikk. Ungdom som går med slagord som «Jorda har feber» og «Plast har gått ut på dato» og som demonstrerer for sin egen framtid, får tommelen opp fra Johansen.

– Disse ungdommene har min fulle støtte. Det gir meg mot til å fortsette den miljø- og klimapolitikken som vi nå fører i Oslo, for det er ikke bare enkelt. Tro meg. Hvis dere blir med meg på Kiwi-butikken på Lindeberg i Oslo der jeg bor, så tror jeg dere ville fått opplevd at det ikke er helt enkelt. Blir jeg hengende litt for lenge over grønnsakdisken der borte, så kommer det garantert noen bort og forteller hva de mener om for eksempel bompenger eller bompenger, eller ja noen ganger, også om bompenger, sa Johansen til rundt 1.000 deltakere på årskonferansen til Avfall Norge som nå arrangeres på Gardermoen.