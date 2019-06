Ønsker nye grep for å øke graden av gjenvinning

Nå er en ny strategi på trappene.

Tirsdag fortalte statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet at regjeringen jobber med en strategi for sirkulær økonomi (se faktaboks). På årskonferansen til Avfall Norge fortalte Rotevatn at det er behov for nye virkemiddel for å snu en negativ utvikling.