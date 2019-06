Får klimapris for ny ungdomsskole

I dag fikk Kongsberg kommune og Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) KLPs Klimapris for kommunens banebrytende energiprosjekt på nye Vestsiden ungdomsskole.

Skolen som skal tas i bruk etter sommerferien, er et såkalt plusshus bygget i massivtre. At bygget er et plusshus, betyr at det i sin levetid vil produsere mer energi enn det som trengs for å lage materialene, drifte bygget i hele levetiden og rive det. Varmen i bygget vil komme fra varmepumper som henter energi fra energibrønner i berget. Strømmen vil komme fra et solcelleanlegg på hele 300 kW. Bygget vil ha korttidslagre for energi i en batteribank på 50 kwh (skal bygges ut til 500kWt) og i et termisk lager på 8000 liter vann. For langtidslagring av energi vil skolen ha en egen elektrolysør på 20 kW som produserer hydrogen når det er overskudd av solenergi om sommeren.