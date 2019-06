Her er de 150 som får Klimasats-støtte

Kommunene sprenger hvert år rammene for Klimasats, Miljødirektoratets støtteordning for lokale klimatiltak. Da fristen gikk ut i februar, hadde kommunene søkt om over en halv milliard kroner i støtte til 574 tiltak.

Rammen for Klimasats i statsbudsjettet er under halvparten, 200 millioner kroner. I tillegg fordeles rundt 40 millioner fra prosjekter de siste par årene som er blitt billigere enn antatt. Kommunene må bidra med egenandel i alle prosjekter, slik at Klimasats-støtten for 2019 kan utløse tiltak for rundt det dobbelte.