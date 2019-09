Barnehage vant klimamesterskap

30. august brølte mange tusen mennesker landet rundt i Klimabrølet. For ti bedrifter var ikke dette nok. De fulgte opp brølet med deltakelse i et to ukers klimamesterskap.

Gjennom å velge vegetar framfor kjøtt, sykkel framfor bil, tjenester framfor produkter sparte 1.500 deltakere 88.500 kilo CO2-ekvivalenter, skriver Klimabrølet i en pressemelding.

Kuttet kjøtt

Øya barnehage i Trondheim dro inn en solid seier med med 120 kilo CO2-ekvivalenter spart per person i løpet av de to ukene konkurransen varte. Dette var andre gang barnehagen deltok i et klimamesterskap.

De ti bedriftene som var med i konkurransen, har konkurrert internt og eksternt i å kutte sine CO2-utslipp gjennom enkle handlinger i hverdagen.

– Det har helt klart vært ekstra motiverende å konkurrere mot andre klimaengasjerte bedrifter i Norge. De fleste av oss erkjenner at besparelser og tiltak rapportert i løpet av konkurransen, er tilnærmet lik rutiner og vaner vi har til daglig, og det gir en god følelse, sier Anette Marie Syvertsen-Wiig, avdelingsleder Øya Barnehage.

Kommunalbanken nr. 2

Hun forteller at flere ansatte har i tillegg utfordret seg ekstra i denne perioden ved å kutte ut alt kjøtt, bytte ut kollektivtransport med sykkel og reparere ødelagte ting.

Kommunalbanken og Solidsquare kapret andre og tredjeplassen.

Deltakere i mesterskapet var Sweco Norge, Bergans, Øya Barnehage, Kommunalbanken, Holte Consulting, Solidsquare, Eplehuset, RiksTV, Netlight og Eplehuset.