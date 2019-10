Bykleordfører i sjokk – kan miste kraftmillioner

Et ekspertutvalg la mandag fram forslag til ny vannkraftbeskatning som innebærer at kommuner og fylker isolert sett kan tape omtrent 3 milliarder kroner, ifølge utvalgsleder Per Sanderud.

15 kommuner har desidert høyest kraftinntekter. På toppen ligger Bykle med 130 millioner kroner i året. For ordfører Jon Rolf Næss (Ap) var det var en sjokkartet opplevelse å følge pressekonferansen på PC da lederen for utvalget Per Sanderud la fram forslagene.