Drikkevann for to milliarder skattekroner renner rett ut i sanden

– Det er snakk om mye penger, og det er mye vann, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

Tall fra SSB viser at hver tredje liter vann fra norske vannverk aldri når kranene til forbrukerne på grunn av lekkasjer, og dette førte til at 209 millioner kubikkmeter drikkevann rant rett ut i sanden i fjor. Eller med andre ord, 209.632.055.000 liter vann. Med en produksjonskostnad på 10 kroner kubikken, som et landsgjennomsnitt, innebærer dette at over 2 milliarder skattekroner renner ut i sanden hvert år.