Kommunesektoren kan tape 3 milliarder kroner i kraftinntekter

Et ekspertutvalg har lagt fram forslag til ny vannkraftbeskatning som innebærer at kommuner og fylker isolert sett kan tape 3 milliarder kroner.

Samtidig la lederen for ekspertutvalget Per Sanderud vekt på at det er fullt mulig å opprettholde fordelingen av kraftinntekter mellom stat, kommuner og fylker hvis det er politisk vilje til det. Utvalget har satt opp eksempler for hvordan dette kan gjøres. Han trakk fram at utvalget vil beholde naturressurskatten.