KrF vil la kommuner beholde kraftmilliarder

– KrF synes det er en dårlig idé å rokke ved samfunnskontrakten som vi har hatt med kommunene i over 100 år om at kommuner og fylker skal sitte igjen med gevinst etter utbygging av vannkraft, sier finanspolitisk talsmann Tore Storehaug for KrF.

Dermed tyder mye på at finansminister Siv Jensen (Frp) må skrinlegge forslagene som hun fikk fra kraftutvalget mandag. Mandatet til utvalget var å undersøke om den omfattende beskatningen av vannkraft kan endres for å inspirere kraftselskapene til å oppgradere anleggene sine, som i stor grad er gamle og slitte, slik at de blir mer effektive og gir mer kraft og inntekter.