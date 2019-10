Oslo legger press på entreprenørene

Midt i Oslo sentrum, i Olav Vs gate, durer nå anleggsmaskinene fram og tilbake. Kommunen oppgraderer og vil transformere denne gatestubben til en grønn gate med brede fortau og utsikt til fjorden.

Samtidig er anleggsplassen et pilotprosjekt for de utslippsfrie anleggsplassene som kommunen ønsker seg. Maskinene som er satt i drift her, går på strøm og er dermed utslippsfrie. Redusert støy, reduserte vibrasjoner og bedre arbeidsmiljø blir også trukket fram som positive effekter.