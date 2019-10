Sandnes krever at vindkraftkonsesjon trekkes

I klagen som er sendt NVE etter enstemmig vedtak i formannskapet, slakter Sandnes kommune saksbehandlingen som ligger til grunn for konsesjonen for Vardafjellet vindkraftverk AS og den såkalte MTA-planen (miljø-, transport- og anleggsplan).

Kommunen mener det er begått så omfattende brudd på forvaltningsloven, energiloven med forskrift, naturmangfoldloven, støyretningslinjen og forskriften om konsekvensutredninger at konsesjonen må oppheves.