Setter vindkraftklager på vent

Både Sandnes kommune og advokatfirmaet Kluge sendte i oktober i fjor klager på Vardafjellet vindkraftverk til NVE. Advokatfirmaet klagde på vegne av 54 naboer til vindkraftverket som ligger i Sandnes kommune og både Kluge og kommunen klagde på flere vedtak i saken om Vardafjellet vindkraftverk.

NVE tok ikke noen av klagene til følge og sendte disse videre til departementet for endelig avgjørelse. Nå har Olje- og energidepartementet svart, og konklusjonen er at departementet mener det er hensiktsmessig å avvente videre behandling til etter at NVE har ferdigbehandlet søknaden fra vindkraftverket om endring av turbintype. En viktig del av innvendingene fra naboer og kommune handler nemlig om støy og valg av turbintype kan ha betydning i dette spørsmålet.