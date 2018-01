En av ti kvinnelige lokalpolitikere seksuelt trakassert

NorgesBarometeret har spurt 1.339 lokalpolitikere fra 335 kommuner, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Det er ikke oppgitt hvor mange som faktisk har besvart undersøkelsen.

– Dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha det slik. Ledelsen i de politiske partiene må gripe fatt i dette og ta hendelsene og varslingene på alvor, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Hun får følge av stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H), som har bakgrunn fra lokalpolitikken og har jobbet for at flere kvinner skal ta politiske verv.

– At én av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering, sammen med vissheten om at kvinnelige politikere opplever annen trakassering og hatytringer, gjør meg bekymret, sier hun. Trøen håper den økte oppmerksomheten om problemet virker avskrekkende på dem som trakasserer.

– Et trygt og godt arbeidsmiljø er noe alle kommunestyrer må ha på agendaen. Vi har ingen kvinner å miste.

68 prosent av dem som har opplevd seksuell trakassering, sier det kom fra personer i andre partier. 32 prosent hadde opplevd trakassering fra partifeller, mens 10 prosent sier de har blitt trakassert av ansatte i administrasjonen. 34 prosent oppgir at de har opplevd dette fra andre.