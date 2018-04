Varslere får støtte fra ny aksjonsgruppe

Helsekjøpsaken Firmaet BDO undersøkte i 2016 Grimstad kommunes kjøp av helsetjenester og fant: Ulovlige innkjøp for ca. 100 mill. kr. Store mangler ved innkjøpsprosessene At ledelsen har kjent til praksisen i flere år Innkjøp fra firmaet Farm in Action utgjør ca. 30 mill. kr. BDO klarte ikke å finne ut hvordan Farm in Action ble valgt som leverandør første gang.

Målet til den nystartete støtteaksjonen er i første omgang å samle inn penger til å dekke de advokatutgiftene som varslerne ikke fikk dekket av kommunen – 210.000 kroner.

Både Holvik og Moen varslet om de ulovlige helsekjøpene som etter gransking viste seg å beløpe seg til ca. 100 millioner kroner. For begges del førte varslingen til langvarige sykmeldinger og det de har opplevd som gjengjeldelse for varslingene.

Moen har fått 40.000 kroner fra kommunen til dekning av advokatutgifter han har hatt i forbindelse med saken, men Holvik ikke har mottatt én krone. Han ble tilbudt full dekning, 160.000 kroner, men takket nei fordi kommunen samtidig stilte krav om at han frasa seg retten til å gå til søksmål.

– Vi synes det urimelig at varslerne skal bære sine egne kostnader for å følge kommunens retningslinjer for varsling, skriver de fire som står bak aksjonen – Harald Lindemann, Karl Meidel Johansen, Kjeld Malde og Jan Rynning – i en pressemelding.

– Vi håper vi får med oss befolkningen i Grimstad på å yte de varslerne rettferdighet, heter det.

Utover å dekke advokatutgiftene til de to, har aksjonen som mål støtte andre varslere som kommer i samme situasjon.

Initiativtakerne opplyser at de skal registrere «Støtteaksjonen for varslere i Grimstad» med eget foretaksnummer i Brønnøysundregistrene, og at de vil følge Innsamlingskontrollens etiske retningslinjer.