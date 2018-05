– Kan aldri helt sikre seg

– Jeg ser at Gunnar er oppriktig lei seg og setter pris på at han beklager og sier at det ikke skal gjenta seg, sier Marit Forseth, som er direktør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

En direktør i Oslo kommune med ansvar for å bekjempe svart økonomi har deltatt i ulovlige pokerturneringer i hovedstaden, ifølge Aftenposten. Det er avdekket at innkjøpssjef Gunnar Wedde, som i årevis har frontet Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, har deltatt i en ulovlig pokerklubb.