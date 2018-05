Vil gi varsler unnskyldning og 200.000 kroner

Det er konstituert rådmann Lars Petter Kjær som har skrevet den oppsiktsvekkende innstillingen til formannskapet, som skal behandle saken 5. juni.

Her skriver Kjær at varsleren – kommuneadvokat Miriam Schei – uten tvil ble sykmeldt flere ganger som følge av sin varsling, at kommunen som arbeidsgiver ikke har vist tilstrekkelig omsorg for henne, og at hun er blitt utsatt for gjengjeldelse.