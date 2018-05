Kommunetopp deltok i ulovlig pokerlag

I det etiske regelverket til Oslo kommune er det bare én spesifikk referanse til ansattes fritid, og det gjelder kjøp av seksuelle tjenester. Ellers er regelverket knyttet til hva ansatte gjør i arbeidstiden. Men det er en generell setning i reglene som lyder: «Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen».

Oslo kommune mottok for to år siden en etikkpris for sin innsats mot svart arbeid. Gunnar Wedde, avdelingsdirektør for konserninnkjøp i utviklings- og kompetanseetaten i Oslo, erkjenner overfor Aftenposten at han har vært med på pokerlagene. Wedde har selv vært en av de som har jobbet med å komme svart arbeid til livs.

Avdelingsdirektørens sjef er Marit Froseth, direktør for utviklings- og kompetanseetaten i Oslo. Hun sier til Aftenposten at hun ikke kjenner til saken.

– Det etiske regelverket gjelder for alle kommunens ansatte, og jeg forventer at mine ansatte forholder seg til det i sin utøvelse av stillingen i kommunen.

Avdelingsdirektøren sier til avisen at han forstår at forholdet er «veldig uheldig». Han understreker at dette har vært en fritidssyssel, og mener den ikke har påvirket arbeidet i kommunen.

– Det skal ikke gjenta seg, sier direktøren til avisa.