Kommune vant fram hos etikk-domstol

Det er første gang i år at PFU behandler en klage fra en kommune, ifølge en gjennomgang Kommunal Rapport har gjort av PFUs database. Vanligvis behandler utvalget årlig flere klager fra kommunesektoren hvert år.

Sarpsborg-rådmann Unni Skaar klaget Sarpsborg Arbeiderblad inn for utvalget, etter at avisa publiserte et oppslag på nett og papir om en næringslivsaktør som hevdet at kommunen hadde sagt nei til at vedkommende kunne flytte en virksomhet fra ett sted til et annet. Det ble også hevdet at kommunen prøvde å gjennomføre en hastebehandling av en reguleringssak.