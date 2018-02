Manglende tilsyn for 2.100 fosterbarn

Hvert fjerde fosterbarn får ikke det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. I 2016 rammet dette 2.100 barn.

VG har kartlagt norske kommuners oppfølging av kravet om å føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig og minimum fire ganger i året. Gjennomgangen viser at minst 242 kommuner svikter i tilsynet av fosterbarna.

– Det som står på spill er barndommen til fosterbarna. Vi vil ikke risikere at barn ikke får den omsorgen de trenger. I de mest ekstreme tilfellene kan vi risikere at de utsettes for overgrep og misbruk i fosterhjemmet, og at det ikke blir oppdaget, sier barneombud Anne Lindboe.

Kartleggingen viser at i minst 71 kommuner har over halvparten av alle fosterbarna ikke fått tilstrekkelig tilsyn. I et titalls kommuner har tilsynet sviktet for samtlige barn kommunen har ansvaret for.

– Svikten som VG viser til er alvorlig. Jeg forventer at den øverste administrative og politiske ledelse i hver enkelt kommune tar tak i dette, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet.

(©NTB)