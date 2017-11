Enighet om enslige mindreårige asylsøkere i Sverige

– Jeg er veldig glad for at vi ble enige, sa Miljöpartiets talsperson Isabella Lövin på en pressekonferanse i Stockholm mandag.

Socialdemokraterna og Miljöpartiet foreslår som ventet ikke noe amnesti for enslige mindreårige som har fått avslag på asylsøknadene sine. Men mange av dem vil nå likevel få mulighet til å bli værende og gå på videregående skole.

En betingelse er at de måtte vente i over 15 måneder på å få behandlet asylsøknaden. Avtalen gjelder personer som kom til Sverige i 2015 og søkte asyl før 24. november det året – og som så fikk avslag på søknaden fordi de i mellomtiden hadde fylt 18 år og ble behandlet som voksne.

Lövin understreker at disse personene ikke skal måtte lide for at det har tatt lang tid å behandle asylsøknadene.

Miljöpartiet har lenge krevd at de enslige mindreårige asylsøkerne med avslag må få prøvd sakene sine på nytt. Ifølge Aftonbladet truet partiet med å gå ut av regjeringen hvis ikke Socialdemokraterna kom dem i møte i denne saken.

Nå håper de to partiene at de skal klare å sikre flertall i Riksdagen for innholdet i avtalen.

(©NTB)