Listhaug reagere på ny asylkampanje: – Navlebeskuende

Igjen er skuespiller Kristoffer Joner sentral i kampanjen, som er utarbeidet sammen med Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og Anorak. Joner er en av flere kjendiser som har spilt inn en videohilsen til en tenkt asylsøker som fyller 18 år og skal sendes ut av Norge, skriver VG.

«Du skjønner jo det at vi ikke kunne sende deg hjem med en gang, for da var du et barn. Vi måtte vente til du ble 18 år, og det har du nå blitt,» sier Joner i videoen. Til avisen sier han at han «blir rett og slett flau over Norge i denne saken».

Den karakteristikken får han i retur fra Frp-statsråd Listhaug.

– Jeg vil vel heller stille spørsmål ved om det ikke er flaut at norske kjendiser er så navlebeskuende at de kun ser de få asylsøkerne som kommer til Norge, hvorav mange ikke har krav på beskyttelse, mens de ikke ser de 65 millionene av mennesker som har flyktet fra krig og konflikt som vi bør hjelpe rundt omkring i verden.

Listhaug hevder regjeringen har spart inn nærmere 3,4 milliarder kroner i løpet av ett år på at få asylsøkere har kommet. Hun sier pengene nå brukes på bistandsbudsjettet for å hjelpe folk på flukt fra krig.

– Jeg er opptatt av å spare inn penger i Norge så vi kan hjelpe flere mennesker som trenger det, sier Listhaug.

(©NTB)