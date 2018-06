Stiller nye introduksjonskrav til kommunene

– Regjeringen vil ha flere deltakere fra introduksjonsprogrammet over i arbeid eller utdanning. I dag varierer resultatene alt for mye fra kommune til kommune. Vi har tydelige forventninger til bedre resultater, og at det iverksettes flere arbeidsrettede tiltak. Endringene i introduksjonsloven er et første steg i å reformere og forbedre introduksjonsordningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding etter vedtaket.

Les også: Høyre vil endre integreringspolitikken

En av endringene er at kommunene får plikt til å sørge for opplæring for asylsøkere på mottak. Dette har tidligere vært en frivillig ordning.

– Denne endringen vil bidra til at alle asylsøkere kommer tidlig i gang med opplæring i norsk. Endringen vil også bidra til at alle asylsøkere tidlig får grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet og verdiene det bygger på, sier Sanner i meldingen.

Les også: Advarer mot å svekke tilbudet til flyktninger

Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er ifølge departementet myndighetenes viktigste verktøy for å få nyankomne flyktninger og innvandrere raskt i arbeid eller utdanning.

Les også: Må kvalifisere flyktningene (debatt)

– Målet er at flere deltakere i introduksjonsprogrammet går over i arbeid eller utdanning. Derfor tydeliggjør vi i introduksjonsloven at arbeids- eller utdanningsrettede tiltak alltid skal være en del av programmet, kommenterer Sanner i pressemeldingen.