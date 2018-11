Bekymret for unge flyktninger – ber KS tale deres sak

I en samlet uttalelse skriver det faglige nettverket at de har stigende bekymring for de enslige mindreårige og hvordan bosettingen forløper. De viser til at dette er en sårbar gruppe som utsettes for store påkjenninger ikke bare før, under og etter flukt, men også etter at de har kommet til Norge.

– Det er godt dokumentert at disse ungdommene sliter med psykiske problemer i mottak, og vi ser at dette forverrer seg ved lengre opphold i mottak. De utgjør en særlig sårbar gruppe også etter bosetting fordi de er alene, sier fagutvikler Astrid Ellard i omsorgsenheten for enslige mindreårige i Trondheim.