– Integreringsmålene holder ikke mål

– Det er et problem å bruke mål for integreringen som ikke holder mål, og som ikke sier noe om kvaliteten på arbeidet, sa interessepolitisk direktør Helge Eide i KS da en ny rapport fra NORCE Samfunn ble presentert mandag.

– Gode mål er ekstra viktig nå som integreringspolitikken er i støpeskjeen, sa Eide, under henvisning til at et forslag til ny lov om integrering er på høring.