IMDi: – Flere flyktninger må komme i arbeid og utdanning

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Året før var andelen 62 prosent.

Regjeringens resultatkrav er at 70 prosent av flyktningene skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.

– Mange kommuner gjør en god jobb for at flere flyktninger skal få varig fotfeste i arbeidslivet. Men vi må fortsatt ha høye ambisjoner. Flere flyktninger må komme i arbeid og utdanning, sier Halwan Ibrahim, fungerende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en pressemelding.

Han legger til at IMDi vil jobbe med å videreutvikle innholdet i introduksjonsprogrammet, og legge til rette for kompetanseheving og erfaringsdeling mellom kommuner.

Sammensatt gruppe

I 2015 og 2016 ble det bosatt 28.000 flyktninger i Norge. Mange begynte i introduksjonsprogram og rekordmange deltakere avsluttet i løpet av 2017.

Fungerende direktør i IMDi, Halwan Ibrahim, mener kommunene fortsatt må ha høye ambisjoner når det gjelder å få flyktninger ut i jobb. Foto: IMDi

Ifølge IMDi er flyktningene en sammensatt gruppe.

3 av 4 menn med høyere utdanning går direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Mens under 1 av 10 kvinner som er analfabeter, klarer det samme.

– Felles satsing på formell utdanning er et viktig tiltak. 7 av 10 som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017 var mellom 18 og 35 år. De har et langt arbeidsliv foran seg. I et land der stadig flere ufaglærte jobber forsvinner, går veien til varig arbeid og økonomisk selvstendighet via formell utdanning, sier Ibrahim.