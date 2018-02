Nyansatt nyhetsleder leser like gjerne postjournaler som romaner

Øystå begynner i den nyopprettete stillingen før sommeren. Nyhetslederen skal ha ansvaret for den daglige innholdsproduksjonen i Kommunal Rapport.

– Midt i blinken

– Journalistikken Kommunal Rapport utfører treffer midt i det jeg interesserer meg mest for, nemlig politikk og forvaltning i det offentlige. Det er en drøm for meg å kunne jobbe med det feltet jeg er mest opptatt av, men som jeg får gjort for lite av i en lokalavis. Jeg er av typen som får like stor glede av å kikke i postjournaler som å lese en roman, så dette stoffområdet er midt i blinken for meg, sier Øystå.

Hun trekker fram særlig Kommunebarometeret og Leverandørdatabasen, og mener det ligger store muligheter for god journalistikk på disse områdene.

Etter sju år i Amta kjennes det også riktig å endre retning, mener Øystå. Hun vil ta med seg kunnskap fra analysearbeidet mediekonsernet Amedia har jobbet med de siste årene, som handler mye om hva leserne ønsker seg.

– Selv om Kommunal Rapport har en annen sammensetning av kjernelesere, har jeg et ønske om å gjøre journalistikken tilgjengelig for enda flere. Mine ambisjoner for gravejournalistikken er store, og mitt ønske er at mine ambisjoner smitter av på de ansatte, som jeg gleder meg til å bli kjent med.

– Kan være både seriøs og spennende

– Hva er Kommunal Rapports beste og svakeste sider i dag?

– Det beste er arbeidet som er gjort med Kommunebarometeret og Leverandørbasen, i tillegg er det mange gode eksempler på utmerket gravejournalistikk som har ført til endring i kommunal forvaltning. Samtidig skal det bli utfordrende å se om det med litt titteljobbing og vinkling kan føre til enda flere lesere. Kommunal Rapport er et seriøst medium, så jeg snakker ikke her om å bli tabloid. Men det er fullt mulig å være seriøs og spennende på en gang. Ofte er det ikke så mye som skal til, bare et annet blikk på saken.

Øystå kom til Akershus Amtstidende i 2011, da som journalist. Hun ble raskt redaksjonsleder for den digitale satsingen i lokalavisa, som dekker Frogn og Nesodden kommuner. I 2014 ble hun digitalredaktør og stedfortreder for ansvarlig redaktør, og overtok topplederrollen for tre år siden.

Den kommende nyhetslederen er utdannet fotojournalist, og har tidligere jobbet i Østlandets Blad og vært innom kommunikasjonsyrket via jobber i Røde Kors og Frogn kommune, hvor hun var rådgiver i rådmannsgruppa.

– Lav forståelse av offentlighetsloven

– Hva tar du med deg fra tiden i Kommune-Norge, inn i din nye jobb?

– Jeg lærte at det fortsatt er en stor jobb å gjøre når det kommer til å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig for innbyggere. Det hjelper lite med åpenhetsfilosofi når praksisen er så langt unna. Dette handler om alt fra uforståelige brev til innbyggere til lav forståelse av offentlighetsloven. Her syndes det i de fleste kommuner, og det svekker demokratiet.

Øystå får personalansvar for redaksjonen i Kommunal Rapport.

– I en lederjobb er jeg opptatt av å formidle at det sjelden finnes en fasit, men at samarbeid øker muligheten for et godt resultat. I min nåværende lederjobb har det vært viktig for meg å understreke at jeg ikke er et orakel som sitter på alle svar. Jeg er en ydmyk leder som gjerne lytter, men det betyr ikke at jeg er redd for å stå i en avgjørelse når vanskelige valg må tas.

Sjefredaktør: Meget fornøyd

Sjefredaktør i Kommunal Rapport Britt Sofie Hestvik er meget fornøyd med rekrutteringen til mediehuset, som vil ha 19 medarbeidere når Øystå er på plass.

– Hun har solid presseerfaring og gode resultater å vise til fra sin ledelse i Akershus Amtstidende, ikke minst når det gjelder digital utvikling. Hun har dessuten jobbet i Frogn kommune et par år. Hennes sterke engasjement for nyhetsjournalistikken og mangeårig interesse for kommunal forvaltning gjør at hun med tyngde vil kunne bidra til å sette søkelys på saker til lokaldemokratiet og innbyggernes beste.

– Hva blir viktig for Kommunal Rapport framover, redaksjonelt?

– Å sette dagsorden blir avgjørende. Gjennom kritisk undersøkende journalistikk vil vi fortsette å belyse forhold i Kommune-Norge som har offentlig interesse. Vi ønsker å skape debatt og være en sentral arena for denne.

Vokser digitalt

Kommunal Rapport har siden 2012 tatt betalt for den daglige digitale utgaven, som et separat abonnement fra den tradisjonelle ukeavisa. Mediehuset har flere andre digitale abonnementstilbud, hvorav Kommunebarometeret er det største. I tillegg er Leverandørdatabasen og spesialiserte nyhetsbrev abonnementsprodukter som er basert på avisas journalistikk. Regnskapet for 2017 er ikke klart, men i 2016 hadde selskapet en omsetning som lå 30 prosent over topplinja i 2011 – året før digitalt abonnement ble innført. I 2016 var driftsresultatet på 3 millioner kroner, det høyeste i selskapets historie.

Hestvik understreker at det å levere vesentlig og unik journalistikk er grunnleggende for utviklingen framover.

– I tillegg til å gi abonnentene på alle Kommunal Rapport-produktene godt innhold, satser vi sterkt på å utvikle hvordan vi jobber ved hjelp av teknologi. Det handler om effektivitet, nøyaktighet og brukeropplevelse. Det er et klart mål å utvikle nye inntektsstrømmer basert på journalistikk innen offentlige nisjer. Vi skal stadig tilpasse oss nye tider, sier sjefredaktøren.