Elin Svendsen blir nyhetsjeger i Kommunal Rapport

Svendsen har solid erfaring fra lokal- og regionpresse, og har fått mye heder for sin journalistikk opp gjennom årene – inkludert et SKUP-diplom og hele fem regionale priser. Hun har mye erfaring med kommunejournalistikk og vil få ansvaret for å jobbe med gråsonen mellom leverandører og kommuner.

Svendsen har jobbet som journalist og frontredigerer i Romerikes Blad. Dit kom hun fra Østlandets Blad i 2008, hvor hun var journalist og vikarierende vaktsjef i seks år. Svendsen startet journalistkarrieren med journaliststudier på Merkantilt institutt i Oslo, og har jobbet et par år i Folloposten.

– Kommunal Rapport har store ambisjoner på vegne av journalistikken, og vi er veldig glade for at vi kan supplere vårt gode lag med en drivende god nyhetsjeger som Elin, sier sjefredaktør Britt Sofie Hestvik.

De siste fem årene har Kommunal Rapport jobbet med en rekke saker i skjæringspunktet mellom kommuner og leverandører. Kommune-Norge gjør innkjøp for over 150 milliarder kroner i året.

– Det er viktig for oss å sette et kritisk søkelys på hva som skjer når kommunene inngår avtaler med ulike leverandører. For lokaldemokratiet er det svært viktig at avtalene tåler dagens lys. Vi skal fortsatt sette et skarpt søkelys på denne delen av kommunal forvaltning, og vil få stor nytte av Elins erfaring på området, sier Hestvik.

SKUP-diplomet fikk Svendsen i 2005 sammen med daværende kollega Harald Wisløff i Østlandets Blad. «Anbudssaken i Ski» handlet nettopp om kommunale innkjøp.

Svendsen starter i stillingen 1. august. Hun etterfølger Lisa Rypeng som blir journalist i NRK Troms. Kommunal Rapport har tidligere i år også ansatt Felicia Øystå i en nyopprettet stilling som nyhetsleder.