Thomas Frigård ansatt som journalist i Kommunal Rapport

– Vi har en stund vært på jakt etter en som kunne overta ansvaret for Kommunebarometeret vårt, dette krever et ønske om å drive med datastøttet journalistikk. Denne kompetansen vokser foreløpig ikke på trær, men jeg mener vi har gjort et kupp i å ansette Thomas, sier nyhetsleder Felicia Øystå.

Frigård har jobbet i lokalavisen Raumnes i 13 år, sitter i pressens offentlighetsutvalg og jobber også for Landslaget for Lokalaviser hvor han hjelper lokalaviser med gravejournalistikk. I tillegg sitter han i fagrådet for Senteret for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. Han begynner i Kommunal Rapport 1. februar.

– Kommunal Rapport har vist over tid at de satser på gravende kvalitetsjournalistikk, og de har levert svært gode resultater. Jeg er derfor veldig takknemlig for at de gir meg muligheten til å bli en del av dette kompetansemiljøet. For meg er dette er stort skritt videre, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Thomas Frigård

Datastøttet journalistikk

-Thomas har bevist at han er en dyktig gravejournalist ved mange anledninger, og i tillegg ser han fordelene ved å kunne håndtere store datamengder og sette dem i system. Det er den perfekte oppskrift på en journalist i vår tid, sier Øystå.

Frigård skal nå gå igjennom en intens opplæringsperiode i tospann med avtroppende utviklingsredaktør, Ole Petter Pedersen.

– Jeg har lenge hatt en mål om å tilegne meg mer kompetanse innen datastøttet journalistikk, og den muligheten får jeg nå til gagns i Kommunal Rapport. De første månedene blir intense, men Ole Petter har tidligere vist at han er en dyktig læremester, og jeg trives med å jobbe hardt. Jeg håper å levere til forventningene, sier Frigård.

Ny økonomijournalist

Øystå forteller om en spennende tid i Kommunal Rapport.

-Vi ønsker å heve denne kompetansen i Kommunal Rapport, slik at våre tjenester i form av enten Kommunebarometeret eller Leverandørdatabasen ikke blir avhengige av kompetansen til bare en person. Vi ønsker å se hva ny teknologi kan bidra med for å grave fram nye saker, eller presentere informasjon på nye måter. Flere av våre prisvinnende prosjekter har sitt opphav i store mengder data, som er blitt satt i system. Det er en spennende tid for oss, sier Øystå.

Avisen har nylig også ansatt Anne Rodvang i et engasjement som økonomijournalist, hun begynner 1. mars.

– Anne er opprinnelig journalist, men har hatt noen år i det private hvor hun har jobbet med både rekruttering og å bistå kommuner og fylkeskommuner med å utforme offentlige anbud. Dette er en veldig spennende kompetanse som vi absolutt trenger i Kommunal Rapport. Det er naturlig at Anne også blir en viktig del av arbeidet med Leverandørdatabasen, sier Øystå.