Ap vurderer forbud mot helsevikarer

I forrige uke skrev avisen at norske kommuner har betalt nær en milliard kroner til et helsevikarbyrå, som har hatt en stor del av virksomheten i lavskattland og transaksjoner gjennom skatteparadis.

– Slike strukturer er noe Arbeiderpartiet ønsker å komme til livs, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Partiet har fremmet forslag om midlertidig forbud knyttet til bemanningsbyråer i bygg- og anleggsbransjen, men åpner nå for at et slikt forbud også skal gjelde helse- og omsorgssektoren, skriver Aftenposten.

– Vi må nasjonalt ta tak i det, slik at denne type strukturer blir brutt opp, sier Tajik.

Hun er bekymret for at stor grad av innleie vil gå på bekostning av oppbygging av kompetanse på arbeidsplassen, og at omfanget av innleie kombinert med komplekse selskapsstrukturer vil legge press på lønns- og arbeidsvilkår.

51 kommuner sier at de ikke har undersøkt om de innleide helsearbeiderne faktisk har fått det de har krav på. Samtidig gir mange uttrykk for at det er krevende å undersøke om alt går riktig for seg hos leverandører som har komplekse strukturer.

Tajik sier at så lenge denne type selskapsstruktur er tillatt, er det kommunenes plikt å føre tilsyn.

– Det forutsetter jeg at kommunene gjør, sier Tajik, som også er første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.