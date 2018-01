Frykter studenter i praksis utsettes for seksuell trakassering

– Sykepleierstudenter i enda større grad enn sykepleiere er utsatt for dette, nettopp fordi at de er ute i praksis, de er unge, de er uerfarne og har kanskje ikke vært i sånne situasjoner tidligere, sier forbundsleder Eli Gunhild By til NRK.

I undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå svarte 17 prosent av sykepleiere at de hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016.

Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

-Tøffere

Gunhild By tror det kan være enda tøffere for studenter ute i praksis, og at det kan være vanskelig for studentene å si ifra hvis de opplever noe ubehagelig.

– De er ekstra sårbare fordi at de kanskje også er interessert i å få seg en jobb på denne arbeidsplassen i etterkant av praksisen, legger hun til.

SV foreslår nå både lovendringer og endringer i opplæringen for å stoppe seksuell trakassering.

– Må stoppes

– Trakasseringen må stoppes. Vi foreslår å endre lovverket så arbeidet mot trakassering prioriteres, og at flere blir straffet når de trakasserer. Alle som studerer helse- og sosialfag må lære om vold, overgrep og seksuell trakassering. Både så de vet hvor grensene på arbeidsplassen går, og så de kan hjelpe flere som utsettes for dette, sier helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson til NTB.

I representantforslaget fra partiet foreslås det blant annet å legge inn forebygging og oppfølging av seksuell trakassering inn i arbeidsmiljølovens bestemmelse om helse, miljø og sikkerhet (HMS), og at loven endres slik at bestemmelsen om delt bevisbyrde i likestillings- og diskrimineringsloven også skal gjelde for trakassering etter arbeidsmiljøloven.

(©NTB)