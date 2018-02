Flere tar til orde for påbudt vaksinering

– Jeg har vært skeptisk til obligatorisk vaksinering mot meslinger. Men det er nå stadig utbrudd i Europa og barn dør. Dette er en så alvorlig sykdom at jeg mener vi på nytt bør diskutere om dette skal være obligatorisk, sier Steen til Aftenposten.

I Norge er alle vaksineprogrammer frivillige, men Steen forteller at i Frankrike og Italia innføres det nå obligatorisk vaksine for barn, mens i Finland skal vaksinasjon bli obligatorisk for helsepersonell.

Blant kommunene med lavest vaksinasjonsdekning blant 2-åringer, er hvert femte barn ikke vaksinert, ifølge statistikkene som Kommunal Rapport har brukt i den seneste utgaven av Kommunebarometeret. Andelen 9-åringer som er vaksinert er litt høyere, men også her er det flere kommuner hvor mer enn hver femte 9-åring ikke er vaksinert.

Folkehelseinstituttet meldte onsdag at det er bekreftet tre meslingtilfeller denne uka, ett av dem gjelder en helsearbeider fra Buskerud. Han er nå utskrevet fra sykehuset. De andre smittetilfellene er barn, og gjelder et søskenpar fra Oslo. Alle tre var uvaksinerte og ble smittet i utlandet.

Les også: Vaksinerte helsearbeidere gir færre eldredødsfall

Obligatorisk

Høyres helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), støtter finnene. Han sier til NTB at helsepersonell som ikke vil vaksineres, ikke kan arbeide i helsevesenet.

– Meslingutbruddet, der en av de smittede er helsepersonell, aktualiserer mitt forslag om obligatorisk vaksine for helsearbeidere, mener han.

Ifølge Stensland har forslaget bred tilslutning i Stortinget. Han mener det bør settes ut i livet så snart som praktisk mulig.

Flere kommuner jobber med å informere personer som kan ha vært i kontakt med den gjeldende helsearbeideren. Foreløpig er det ikke påvist flere sykdomstilfeller som stammer fra vedkommende.

Støttes ikke

Folkehelseinstituttet støtter ikke forslaget.

– Ikke sånn som situasjonen er nå. Vi ønsker at vaksinasjonen skal være frivillig, men anbefaler helsearbeidere å være vaksinert. Vi har en høy vaksinasjonsgrad i Norge, og vi har større tro på frivillighet enn tvang, sier Instituttets avdelingsdirektør Didrik Vestrheim til NRK.

Han sier de aller fleste i Norge er vaksinert, men at det enkelte steder er grupper i befolkningen som ikke vil vaksinere seg eller barna.

– Det kan være overbevisningsgrunner, at de er skeptiske til vaksiner og det kan være at kunnskapen om vaksinen ikke har kommet godt nok fram, sier Vestrheim.

Han understreker hvor viktig det er å være beskyttet mot meslinger.

– Vi har foreløpig ikke indikasjon på flere tilfeller, men vil følge nøye med i tiden fremover, sier Vestrheim.

Smittevernoverlegen i Oslo er i tett dialog med Folkehelseinstituttet om smitteoppsporing og informasjonsarbeid i forbindelse med disse tilfellene.

Smitter lett

– Det er dessverre ikke uventet at slike tilfeller oppstår. Meslinger smitter lett. Dersom man er uvaksinert og blir smittet på reise i utlandet, kan man ta smitte med tilbake til Norge, sier Vestrheim.

Alle norske barn får tilbud om MMR-vaksine, som beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. MMR-vaksinen gis normalt ved 15-måneders alder, og gjentas i 6. klasse på barneskolen.

De fleste i Norge er vaksinerte mot meslinger etter at vaksinen ble innført, og det har vært få sykdomstilfeller de siste årene. Mindre utbrudd kan oppstå blant uvaksinerte.