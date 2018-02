Fylkesmannen: Svikt i behandlingen før 15-åring begikk drap

Den 88 sider lange hovedrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har fått navnet «Historien om Stina». Navnet er brukt etter avtale med jenta.

Den private barnevernsaktøren Næromsorg Sør (NOS) hadde den daglige omsorgen for jenta den siste tiden før drapet. Ifølge rapporten har ikke NOS levert forsvarlige tjenester.

Selskapet er uenig

NOS skriver i en pressemelding at selskapet tar rapporten fra Fylkesmannen alvorlig og at det vil bruke tid på å gjennomgå den grundig for å finne områder for forbedring.

– Næromsorg er likevel overrasket over at Fylkesmannen mener jenta ikke har fått god nok omsorg hos oss, dette er vi uenige i. Vårt fokus har fra dag en vært å roe, utvikle og gi jenta et godt hjem, sier daglig leder Lena Braathen i Næromsorg.

Hun opplyser at jenta blant annet knuste alt av inventar og vinduer i to hus og at de derfor så seg nødt til å bygge et hjem der hun ikke kunne knuse noe.

Flyttet ofte

Det var 26. juli i fjor at den nå 16 år gamle jenta ble pågrepet, siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs på Sørlandssenteret. 17-åringen døde av skadene, mens den 23 år gamle kvinnen ble kritisk skadd.

Etter flere år i fosterhjem etter en oppvekst med en voldelig far, rømte jenta i 2016. De neste elleve månedene flyttet jenta mellom 17 ulike barnevernstiltak, noe Fylkesmannen slår fast var uheldig for den sårbare jenta.

Bufetat kritiseres for ikke å ha fulgt opp skikkelig, selv om de har sørget for å kontrollere om eksterne firmaer har levert som avtalt.

Sykehuset beklager

Også Sykehuset Sørlandet får kritikk for ikke å ha gitt jenta forsvarlig behandling. Hun har ifølge rapporten heller ikke fått en skikkelig utredning. Ifølge NRK beklager klinikkdirektør Oddvar Sæther at sykehuset brøt loven ved ikke å gi jenta god nok hjelp.

– Vi skal bruke tilsynsrapporten som en aksjonsliste til hvilke forbedringer vi skal gjøre. Vi har svært mye å lære, sier Sæther.