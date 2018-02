Helseministeren har fått bekymringsmelding om pasienttransport

6. februar skrev Tellevik en bekymringsmelding til statsråden, melder Aftenposten.

– Jeg er engstelig for at innbyggere i Oslo på denne måten påføres unødvendige påkjennelser og i verste fall at helsetilstanden forverres på grunn av ventetid og kanselleringer, heter det i meldingen gjengitt av avisen.

Ifølge NRK ble det i fjor registrert minst 2.600 avvik etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok ansvaret for pasienttransport ved landets største sykehus.

Tellevik oppfordrer nå Helse- og omsorgsdepartementet til å gå gjennom rammebetingelsene i pasienttransporten.

– Vi kan ikke ha et system der man kan bli sykere av å ha vært på sykehus fordi transporten ikke er god nok. Derfor håper jeg Høie nå er tydelig på at sykehusene må prioritere syke og sårbare mennesker, ikke bare når de er til behandling, men også når de kjøres til og fra, sier hun til Aftenposten.

Fredag skrev avisen om en nyresyk kvinne som skulle ha blitt hentet av en taxi for å få dialysebehandling ved Ullevål sykehus. Kvinnen ble aldri hentet og neste dag ble hun funnet død. Politiet etterforsker hendelsen.

