Høie utsetter nye legevaktkrav

Ifølge den planlagte forskriften skulle alle legekontor ha en på vakt som kan være tilgjengelig for å assistere legekontoret. I små kommuner kunne dette bety en stor belastning for enkeltleger.

Helseminister Bent Høie har nå utsatt ordningen fram til 1. januar 2020, melder NRK.

– Evalueringen viser at for mange kommuner har utfordringer enda. Derfor velger vi å utsette ordningen. Vi er også i en situasjon hvor mange kommuner har utfordringer med å rekruttere fastleger, og vi var redd for at dette ville forsterke problemet, sier Høie.

I høringsrunden om forslaget til den nye forskriften har flere legeforeninger vært kritiske.

– Dette vil føre til en stor belastning for dem som har nettopp denne utdanningen. Det vil bli vanskeligere å få tak i vikarer, og tiltaket som er satt for å hjelpe legeordningen kan ende opp med å svekke den, sier Monica Sande, nestleder i KS Nordland.

