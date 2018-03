Her er kommunene hvor det kjøpes mest alkohol

Fakta Innbyggerne i Norge drikker i gjennomsnitt nesten 7 liter ren alkohol per år, fordelt på aldersgruppen 15 år og eldre. Menn drikker dobbelt så mye som kvinner De 10 prosentene som drikker mest, står for omtrent halvparten av det totale forbruket. Kilde: FHI

Hemsedal ligger på topp når det gjelder omsetning av ren alkohol per innbygger fra 15 år fra butikker og vinmonopol. Salget i 2016 var 6,9. liter per innbygger. Så følger to andre typiske turistkommuner, Hol og Gol.

Det er ulovlig å kjøpe alkohol i Norge før man er 18 år. Tallene viser konsum fra 15 år fordi oversikten inneholder data fra Ungdataundersøkelsen der ungdommer fra 15 år blant annet er spurt om kjøp av alkohol.

Du kan se oversikt over alkoholsalget nederst i artikkelen.

Balsfjord, som har 5.600 innbyggere og ett vinmonopol, ligger som nummer fire når det gjelder kjøp av alkohol. Rådmann Ellen Beate Lundberg sier at plasseringen ganske sannsynlig skyldes mange hytter i kommunen.

– Hvis kun innbyggerne i Balsfjord hadde konsumert alkoholen, ville det slått ut i form av behov for tjenester fra kommunen. Men vi har ikke observert noe unormalt. Forklaringen ligger med stor sannsynlighet i at vi har mange hyttefolk som bor i nabokommunen Ballangen, der det ikke er vinmonopol, sier Lundberg.

Eidskog lavest

Kongsvinger, Sør-Odal, og Eidskog er blant kommunene som ligger lavest på tabellen. Eidskog ligger aller lavest med 2,7 liter. Men det betyr ikke at innbyggerne drikker aller minst i landet.

Rådmann Trond Stenhaug i Eidskog påpeker at alle kommunene ligger nært Sverige. Grensetettstedet Charlottenberg over grensen omsatte 335 liter alkohol per innbygger i 2015, mot 2,7 i Eidsberg i 2016.

Likevel er han optimistisk.

– Vi skal selvsagt ikke underkjenne at det også kan ligge en forklaring i et generelt alminnelig og stabilt lavt forbruk i Eidskog. Vi har et godt fokus på folkehelse i Eidskog kommune generelt, og det jobbes godt og målrettet i alle deler av vår kommune med hensyn til denne problemstillingen, sier han.

Påvirker folkehelsen

Folkehelseinstituttet (FHI) laget hvert år en folkehelseprofil for hver kommune. Her kan man se hvordan kommunen ligger an sammenliknet med resten av landet når det gjelder forhold, som for eksempel graden av utdanning og uføretrygd, som påvirker folkehelsen.

Alle kommuner skal ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Denne skal inneholde ei vurdering av situasjonen og beskrive tiltak.

I år har FHI for første gang inkludert salget av alkohol fra butikker og vinmonopol.